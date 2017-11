Einbruch – Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt

TRIER. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Luxemburger Straße in Trier war Ziel von Einbrechern. Zwischen dem 14. und 25. November gelangten sie auf unbekanntem Weg ins Gebäude und hebelten die Wohnungstür auf beziehungsweise brachen den Schließzylinder ab. Die Täter entwendeten einen Fernseher der Marke Samsung (82 Zoll), ein Wandbild aus Aluminium, Parfum und eine Kreditkarte. Die Polizei sucht Zeugen und fragt, wer Hinweise geben kann – Telefon: 0651/9779-2290 bzw. -0. (tr)



Drucken