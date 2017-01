Einbruch am Fenster gescheitert

TRIER. Ein Mehrfamilienhaus in der Trierer Engelstraße war Ziel von Einbrechern. Zwischen Anfang Dezember 2016 und dem 28. Januar 2017 versuchten die Täter, ein Fenster im Erdgeschoss aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Die Besitzer stellten die Hebelspuren am 28. Januar fest und informierten die Polizei, die nun Zeugen sucht. Wer etwas gesehen hat und nähere Angaben machen kann, erreicht die Kripo in Trier unter der Rufnummer 0651/9779-2250 bzw. -2290. (tr)

