Einbruch – Gescheiterter Versuch in Trier-Nord

TRIER. Den dreisten Versuch eines Einbruchs hat der Eigentümer eines Reihenhauses in der Thyrsusstraße in Trier-Nord festgestellt, als er am Dienstagabend gegen 18.20 Uhr wieder nach Hause kam. Er hatte sein Anwesen um acht Uhr morgens verlassen. An seiner Haustüre, die zur Straßenseite hin liegt, stellte er abends frische Hebelspuren fest. Offenbar hatte ein bislang Unbekannter versucht einzubrechen, während der Hausbesitzer unterwegs war. Allerdings scheiterte der Versuch. Die Kriminalpolizei Trier bittet unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 um Zeugenhinweise. (tr)



