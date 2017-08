TRIER. Unbekannte haben in der vergangenen Woche nachts von Mittwoch auf Donnerstag die Tür zur Geschäftsstelle des VfL Trier aufgebrochen und sind in das Vereinsheim in der Hans-Böckler-Allee eingedrungen. Das meldet der Polizeibericht.

Hinweise auf den oder die Täter gibt es zurzeit nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Trier in Verbindung zu setzen – 0651 / 9779-2258 oder -2290 (tr)



