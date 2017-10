Einbruch in Bäckereifiliale in der Konstantinstraße

TRIER. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 9. zum 10. Oktober Zugang zu der Filiale einer Bäckerei in der Konstantinstraße. Hierzu drangen der oder die Täter über die Haustür, welche zur Konstantinstraße hin gelegen ist, in den Flur ein. Von dort öffnete der bzw, die Täter gewaltsam die Tür zu den Räumen der Bäckerei.

In den Räumen der Bäckerei wurde durch den bzw. die Täter versucht einen Tresor zu öffnen, was jedoch misslang.

Hinweise auf den/ die Täter bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an den Kriminaldauerdienst unter Telefon 0651/9779-2290 erbeten. (tr)



