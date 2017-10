TRIER. In der Nacht zu Dienstag, 24.Oktober, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Gaststätte in der Judengasse in Trier. Der Täter schlug eine Scheibe ein und entwendete einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier unter Telefon 0651-9779-2258 oder -2290 zu melden. (tr)



