Einbruch in Erziehungshilfeeinrichtung

TRIER. Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 20. auf den 21. Januar, zwischen 20.45 und 9 Uhr, in eine Erziehungshilfeeinrichtung in Trier, Bereich Töpferstraße ein. Durch Einschlagen der rückwärtigen Fensterscheibe verschafften sich der oder die Täter Zugang.

Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Bargeld im dreistelligen Bereich und ein Mobiltelefon entwendet.

Zeugenhinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2254 oder 0651/9779-2290. (tr)



