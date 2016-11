Einbruch in Euren

TRIER. Nach dem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Greilerstraße in Trier-Euren am Freitag, 18. November, sucht die Polizei Zeugen. Die bisher unbekannten Täter näherten sich tagsüber, in der Zeit zwischen acht und 20.15 Uhr, dem Anwesen von der Gartenseite her. Hier hebelten sie eine Terrassentür auf und drangen in das Haus ein. Unter Mitnahme eines geringen Geldbetrages und einiger elektrischer Gegenstände verließen sie das Gebäude unerkannt. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen werden erbeten an die Kriminaldirektion Trier unter der Telefonnummer 0651/9779-2290. (tr)

