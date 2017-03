Einbruch in Ruwer – Polizei sucht Zeugen

TRIER/RUWER. Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kenner Weg in Trier-Ruwer am vergangenen Freitag sucht die Polizei Zeugen. Unbekannte hatten sich in der Zeit von 7.50 Uhr bis 16 Uhr über die Eingangstür des Anwesens Zutritt zum Haus verschafft. Sie verwüsteten mehrere Räume auf der Suche nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld, ein Mobiltelefon der Marke Samsung sowie ein Laser-Nivelliergerät der Marke Bosch.

Die Kripo Trier prüft, ob zwei Männer im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Sie suchten am Donnerstag, 2. März, das Anwesen auf und fragten nach Arbeit. Der erste Mann sei etwa 25 bis 28 Jahre alt und 1,70 Meter groß gewesen. Er hatte kurze schwarze Haare und war kräftig. Bekleidet war der Mann mit einer hellgrauen Jacke und einer hellgrauen Hosen.

Der zweite Unbekannte war ebenfalls 25 bis 28 Jahre alt, aber etwas größer – etwa 1,80 Meter. Er war dünn und hatte ebenfalls kurzes schwarzes Haar.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat am Tattag verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden – Telefon: 0651/9779-2290. (tr)



