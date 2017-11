Einbruch in Tankstelle in der Ruwerer Straße

TRIER. Bislang unbekannte Täter haben sich am Morgen des 11. Novembers Zugang zu einer Tankstelle in der Ruwerer Straße in Trier verschafft. Die Täter drangen kurz nach zwei Uhr über das Dach in die Tankstelle ein und entwendeten eine noch nicht bekannte Anzahl an Zigarettenpackungen, die sie teilweise auf ihrer Flucht auf dem Tankstellengelände verloren. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden. (tr)



