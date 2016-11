TRIER. Bisher unbekannte Täter sind am Donnerstagnachmittag, 17. November, in ein Wohnhaus in der Straße “Im Nonnenfeld” eingebrochen. Sie nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner zwischen 15.20 Uhr und 18.10 Uhr. Im Haus selbst durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Schmuck und einen kleinen, blauen Rucksack der Marke Quechua. (tr)

Erstellt am Autor