Einbruch in zwei Mehrfamilienhäuser

TRIER. In einem Mehrfamilienhaus “Im Schammat” wurde am Donnerstag, 15. Dezember, in der Zeit zwischen 17 und 19.45 Uhr eingebrochen. Ein noch unbekannter Täter näherte sich dem Haus von der Rückseite her. Hier hebelte er ein Fenster auf und drang in die Wohnung ein. Noch während der Tatausführung kamen die Bewohner zurück und überraschten den Täter, der daraufhin die Flucht ergriff und mit einem bereitgestellten Fahrrad entkam.

Die Geschädigten beschreiben den Täter als circa 1,80 Meter groß, bekleidet mit brauner Jacke mit Fellbesatz, weißen Schuhen und einer weißen Base-Cap. Er führte einen im Anwesen entwendeten grau-schwarzen Rucksack mit Diebesgut aus Schmuck und Elektronikartikeln mit sich.

Am darauf folgenden Freitag, 16. Dezember, nutzten Einbrecher die kurzfristige Abwesenheit der Mieter, um in ein Mehrfamilienhaus in der Goethestraße einzusteigen. Von der Gartenseite her steuerten sie auf ein Fenster zu und hebelten es auf. Auch hier wurden der oder die Täter vermutlich von den heimkehrenden Eigentümern gestört, konnten jedoch unter Mitnahme von Schmuck unerkannt entkommen.

Ob ein Tatzusammenhang besteht müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Die Kriminalpolizei Trier bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder den Taten geben können, sich unter der Telefonnummer 0651 / 9779-2290 zu melden. (tr)