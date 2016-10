Einbruch und versuchter Einbruch in Trier

TRIER. Unbekannte Täter haben am Freitag die kurze Abwesenheit der Hausbesitzer in der Wilhelm-Leuschner-Straße genutzt, um sich über die rückwärtige Seite des Wohnhauses Zugang zu einem Badezimmerfenster zu verschaffen. Nachdem es ihnen gelungen war, dieses Fenster aufzuhebeln, stiegen sie zwischen 16.50 Uhr und 18.20 Uhr in das Haus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in noch nicht genau bekannter Höhe. Die Täter konnten unerkannt entkommen.

Im Steinsweg scheiterten hingegen der oder die Einbrecher am Montag bei dem Versuch, die Tür und zwei Fenster eines gut gesicherten Einfamilienhauses aufzuhebeln. Zuvor hatten sie einen außen befestigten Bewegungsmelder beschädigt und so außer Betrieb gesetzt. Sie schafften es jedoch nicht, die Fenster und die Tür aufzubrechen und in das Anwesen zu gelangen. Die Geschädigten meldeten der versuchten Einbruch nach ihrer Heimkehr gegen 20.45 Uhr.

Zeugen, die Hinweise zu einer der beiden Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 mit der Kriminalpolizei Trier in Verbindung zu setzen. (tr)