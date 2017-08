Einbruchschutzberatung vor Ort

TRIER/SCHWEICH. Die Einbruchschutzberater des Beratungszentrums der Trierer Polizei sind am heutigen Mittwoch, 9. August, in der Zeit von 9 bis 14 Uhr im Einkaufszentrum “Im Ermesgraben“ anzutreffen.

Nach wie vor sind Einbrüche in Häuser und Wohnungen in der Großregion und darüber hinaus das Tagesthema. Dies veranlasst die Beratungsprofis der Polizei mit ihren Präventionshinweisen in die Öffentlichkeit zu gehen. Schützen bevor es zu spät ist, das ist der Wunsch nicht nur der Polizisten.

Interessierte, Häuslebauer, Mieter wie Vermieter sind herzlich eingeladen, sich auf den neusten Stand des Einbruchschutzes bringen zu lassen. (tr)



