Einbruchserie in Trier setzt sich fort

TRIER. Wieder haben bisher noch unbekannte Täter versucht, in Wohnungen einzubrechen. In der Lindenstraße gelang ihnen das. Dort brachen sie am 6. Dezember zwischen 12.30 Uhr und 13.55 Uhr mit brachialer Gewalt die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf. Bisherigen Informationen zufolge entwendeten sie nichts. Weitere Wohnungen in diesem Anwesen waren nicht betroffen. Am Mittwoch, 7. Dezember, war die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alkuinstraße Ziel von Einbrechern. Hier scheiterten die Täter an der Wohnungseingangstür, die sie nicht aufhebeln konnten.

Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise werden erbeten an die Kripo in Trier – Telefon: 0651/9779-0. (tr)