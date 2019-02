Eine digitale Schnitzeljagd durch Morbach

TRIER/MORBACH. Der Fachbereich Informatik der Hochschule Trier entwickelte unter der Federführung von Prof. Georg Schneider eine Kinderbuch-App für Android. Das Drehbuch wurde von Stefan Gemmel geschrieben und von seiner Tochter Hannah illustriert. Die App führt die Kinder spielerisch durch die Gemeinde Morbach. Studierende der Informatik haben sie für Junge sowie Junggebliebene konzipiert und programmiert. Ausgangspunkt war ein Studienprojekt in der Informatik in Zusammenarbeit mit der Schülerfirma Vespertilio und der Integrierten Gesamtschule Morbach, sowie der Verbandsgemeinde. Die App stellt die Gemeinde in Form einer spannenden Verbrecherjagd durch fünf verschiedene Stationen (beginnend von der St. Anna Kirche) vor.

Spürnasen werden so interaktiv durch das Menü der Fridolin-App geführt. Neben der eigentlichen Krimigeschichte gibt es auch eine Karte und eine Hilfefunktion. Die Darstellung als Bildergeschichte, Text oder Hörspiel ist motivierend und leicht verständlich.

Die App “Fridolin auf Entdeckertour“ wurde im Rahmen einer Feierstunde mit Bürgermeister Andreas Hackethal, Repräsentanten von Schule sowie Verbandsgemeinde und dem Landtagsabgeordneten Alexander Licht vorgestellt. Der verantwortliche Studierende, Vincent Tore Wellenberg, präsentierte kurzweilig die technischen Hintergründe der App. Die Schülerfirma Vespertilio 2.0 erhielt in diesem Zusammenhang den mit 500 Euro dotierten Projektsonderpreis des Landkreises Bernkastel-Wittlich für Kinder- und Jugendkulturprojekte.

Die HS Trier hat auch in diesem Projekt wieder mal gezeigt, wie regionale Projekte praxisnah umgesetzt werden. Mögliche Folgeprojekte mit den Beteiligten sind bereits in der Diskussion. (tr)



