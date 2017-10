Ein Leichtverletzter bei Unfall auf dem Kaiserhammer

TRIER. Vermutlich war eine nicht angepasste Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Ursache für einen Unfall am heutigen Sonntag um die Mittagszeit. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem PKW die L 46 aus Richtung Trier-Quint kommend in Richtung Herforst. In einer Linkskurve in der Nähe des Kaiserhammer Weihers verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und geriet ins Schleudern. Dabei rutschte sie auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit dem PKW eines 78-jährigen Mannes.

Dieser wurde dabei leicht verletzt und zur Beobachtung in ein Trierer Krankenhaus verbracht. Zwei weitere Fahrzeuginsassen sowie die Unfallgegnerin blieben unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Der Sachschaden liegt bei etwa 15.000 Euro.

Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich die Berufsfeuerwehr, die freiwillige Feuerwehr Ehrang, das DRK, ein Notarzt sowie der Rettungshubschrauber.

Die L 46 war während der Unfallaufnahme etwa eine Stunde voll gesperrt. (tr)



