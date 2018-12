Eine Nacht in Venedig – Neujahrskonzert am Theater

TRIER. “Venedig ist eine so außerordentliche Stadt, dass es ganz unmöglich ist, sich eine richtige Idee davon zu machen, ohne sie gesehen zu haben. Mit Karten, Plänen, Modellen, Beschreibungen reicht man nicht aus; man muss sie selbst sehen. Alle Städte in der Welt gleichen sich mehr oder weniger, diese gleicht keiner andern”, schrieb der italienische Dramatiker Carlo Goldoni 1787 in seinen Memoiren. Auch mehr als 200 Jahre später hat Venedig nichts von seiner Faszination verloren. Jahr für Jahr strömen Tausende Touristen in die Stadt, um sich ihrem Zauber hinzugeben.

Das Theater Trier begrüßt das neue Jahr mit zwei Neujahrskonzerten am 1. Januar um 15 Uhr und um 19 Uhr. Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach entführt das Publikum nach Venedig. Gemeinsam mit Solisten und dem Philharmonischen Orchester der Stadt Trier beschwört er “Eine Nacht in Venedig“” herauf. Dabei dürfen natürlich Ausschnitte aus der gleichnamigen Strauß-Operette nicht fehlen, genauso wenig wie Barkarolen und Gondellieder. Es erklingen zum Beispiel Werke von Amilcare Ponchielli (“La Gioconda”), Gioacchino Rossini (“Il Barbiere di Siviglia”), Jacques Offenbach (“Hoffmanns Erzählungen”), Franz Lehár (“Giuditta”) oder Felix Mendelssohn.

Die Vorstellung um 19 Uhr ist bereits ausverkauft. Für die Vorstellung um 15 Uhr gibt es noch Karten. Erhältlich unter theater-trier.de oder an der Theaterkasse.

Sängerinnen und Sänger: Eva Maria Amann, Janja Vuletic, Blaise Rantoanina, Carl Rumstadt

Musikalische Leitung und Moderation: Generalmusikdirektor Jochem Hochstenbach

Dramaturgie: Eva Bunzel



