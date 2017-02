Eine Partei macht sich auf den Weg

TRIER. Die SPD ist im Aufwind. Wenige Tage nach der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten konnte die Partei laut der ARD-Sonntagsfrage ein Plus von drei Prozent melden. Eine Woche später fällt das Ergebnis noch besser aus, jetzt liegt die Steigerungsrate bei acht Prozent. Aktuell würden 28 Prozent der Bürger die SPD wählen, fände die Wahl am Sonntag statt. Für Generalsekretärin Katarina Barley ist dieser spürbare Aufwind der perfekte Anlass, in ihrer Heimatregion den Bundestagswahlkampf zu eröffnen.

Von Rolf Lorig

Das beschauliche Rheinische Landesmuseum hat normalerweise um diese Zeit geschlossen. An diesem Abend aber ist es das Ziel von vielen Menschen. Katarina Barley hat hierher zum Empfang eingeladen. Eine Einladung, der alle folgen. An der Spitze Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Mit dabei ADD-Präsident Thomas Linnertz und seine Stellvertreterin Begoña Hermann. Unter den Gästen sind Landtags- und Kreistagsabgeordnete, Stadtratsmitglieder. Und viele Normalbürger. Der Raum ist gut gefüllt, rund 250 Bürger wollten sich diesen Auftakt nicht entgehen lassen. Die Menschen stehen in kleinen Gruppen eng beieinander, das vorherherrschende Thema ist Martin Schulz. Die Stimmung ist gut wie schon lange nicht mehr. Buttons werden verteilt: ‟Zeit für Martin‟ steht drauf.

Museal wie die Umgebung sind die Gäste des Abends nicht, ganz im Gegenteil. Altersmäßig eine gesunde Durchmischung. Alterfahrene Politiker wie Edith Centner-Wommer treffen hier auf junge Nachwuchskräfte wie Eva-Maria Klein. Die stimmgewaltige Juso-Sprecherin hat eine tragende Aufgabe, sorgt zu Beginn mit teils druckvollen, teils gefühlvoll vorgetragenen Songs für den guten Ton. Begleitet wird sie von Tobias Schmitt an der Gitarre. Musikalisch ein gutes Team, das man sich merken sollte.

Es stehen nur wenige Stuhlreihen vor der kleinen Bühne. ‟Wir hoffen auf viele Besucher. Würden wir alles bestuhlen, würden wir uns vom Platz her zu sehr beschneiden‟, erklärt Markus Nöhl, Fraktionsgeschäftsführer im Trierer Stadtrat. Vorstandsmitglied Andreas Schleimer weist auf einen anderen Punkt hin: ‟Es geht heute Abend um das Gespräch, um den Austausch und das gegenseitige Kennenlernen.”

Schulz beschert SPD für viele neue Mitglieder

Der letzte Punkt bezieht sich vor allem auf die Neumitglieder. Seit Martin Schulz auf den Schild der SPD gehoben wurde, sind bei der Partei die Mitgliedsbücher knapp geworden. Katarina Barley kann ihr Glück kaum fassen: ‟Wenige Tage nach der Nominierung sind alleine online über 1000 Mitgliedsanträge bei uns aufgelaufen.” Woran natürlich auch die Region mit 25 Neuzugängen ihren Anteil hatte: ‟So viel wie sonst in einem Monat‟, freut sich Kreisvorsitzender Dirk Bootz. Er weiß, dass noch viel getan werden muss, wenn man derart tief im Keller sitzt. Denn vor der Kandidatur wurde die SPD bei der Sonntagsfrage bei 20 Prozent verortet. ‟Bundespolitisch läuft es noch nicht super‟, räumt er an diesem Abend frank und frei ein. Doch seine Augen glänzen. Bootz ist sich sicher, dass mit der Lokomotive Martin Schulz der SPD-Zug nun nicht mehrt aufzuhalten ist.

Diese Ansicht teilt auch Sven Teuber. Der Landtagsabgeordnete, auch sonst kein Kind von Traurigkeit, hat an diesem Abend noch zwei Schippen Kohle extra in den Ofen geschmissen. Wie ein Wiesel marschiert er durch die Reihen, klopft Männern auf die Schultern, drückt und herzt Frauen. Er freut sich, dass die SPD an diesem Abend nicht unter sich ist: ‟Es ist unglaublich, wie viele Menschen ohne Parteibuch heute Abend zu uns gekommen sind, um zusammen mit uns Martin Schulz zu feiern.”

Dass der Spitzenkandidat an diesem Abend nicht persönlich anwesend ist, stört nicht wirklich. Denn er wird von seiner Generalsekretärin bestens vertreten. Und Katarina Barley, auch sonst ein gefragter Gesprächspartner, kann über mangelnde Zuwendung nicht klagen.

Doch bevor sie ans Mikrofon kommt, ist erst Malu Dreyer an. Auch die Ministerpräsidentin merkt man an, wie sehr sie die derzeitige Erfolgswelle genießt. Sie weiß aber auch, dass sie an diesem Abend als Wahlkämpferin für Katarina Barley aufzutreten hat. Folgerichtig stellt sie die Erfolge der Bundestagsabgeordneten in den Mittelpunkt, bedankt sich für ihre Unterstützung bei der Bereitstellung von Bundesmitteln für die Karl-Marx-Ausstellung im kommenden Jahr, kündigt für Trier eine Verbesserung der Bahnsituation im Fernreiseverkehr an und vieles mehr. Für Malu Dreyer ist Katarina Barley ‟eine tolle Stimme für die Region‟ – eine Aussage, die vom Publikum mit starkem Applaus honoriert wird.

“Freue mich wieder auf den Wahlkampf”

Die so Gelobte ist dann endlich am Zug. Sie freue sich, endlich wieder Wahlkampf machen zu können, ruft sie in den Saal. Es dauert einen Moment, bis die Botschaft in den Köpfen ankommt; erst gibt es lautes Gelächter, aber dann donnernden Applaus für die Generalsekretärin. Was folgt ist ein brillanter Auftritt der Wahlkämpferin Katarina Barley. Geschickt umschmeichelt sie ihr Publikum, wechselt zu Drängen und Forderungen, um gleich wieder Verbindlichkeit und Optimismus auszustrahlen. Keine Frage, Katarina Barley fühlt sich im Wahlkampf wohl. Um die Virtuosität, mit der sie die Klaviatur der Kommunikation handhabt, wird sie manch einer beneiden. Barley weiß, was dazu gehört ein Wir-Gefühl aufzubauen, weiß um das Maß an Nestwärme, das Parteimitglieder und Wähler von den Akteuren im Wahlkampf erwarten. Charme und eine geschliffene Argumentation sind ihre Stärke. In ihrer Ansprache mischen sich aber auch Stolz, Nachdenklichkeit und ein gesundes Maß an Zufriedenheit. Sie weiß, wo die Menschen abgeholt werden wollen. Geschickt betont sie immer wieder ihre Nähe zu den Menschen, sagt: ‟Ich will immer ansprechbar bleiben.” Die Botschaft kommt an. ‟Sie hat das in der Vergangenheit tatsächlich unter Beweis gestellt‟, meint ein Besucher und applaudiert kräftig.

Das Themenspektrum ist breit, reicht vom Brexit bis zur sozialen Ungerechtigkeit. Am meisten bedrückt sie, dass es immer noch Menschen in Deutschland gibt, die den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben. Die ihre Stimmen bei der Wahl entweder ganz verweigern oder aber den Parteien geben, die demokratische Strukturen infrage stellen und ausländerfeindlich agieren. Es mache Spaß für die Demokratie einzustehen. Deshalb müsse man sich diesen Entwicklungen entgegenstellen, fordert sie und fragt rhetorisch, ob man ernsthaft ein Interesse an Verhältnissen wie in Polen oder Ungarn haben wolle. Sorge bereitet ihr aber auch die Entwicklung in den Niederlanden und in Frankreich. ‟Die kommende Wahl bestimmt das Umfeld, in dem wir in den nächsten Jahren leben werden‟, mahnt sie. Gerade deshalb sei es wichtig, so viele Menschen wie möglich von der sozialdemokratischen Idee zu überzeugen. In der Großen Koalition habe man schon eine Menge erreicht. Um aber noch mehr für die Menschen tun zu können brauche die SPD die absolute Mehrheit, betont die Rednerin und wendet sich am Ende ihrer Rede noch einmal Martin Schulz zu. Sie vergleicht ihn mit dem Amerikaner Bernie Sanders: ‟Wenn er spricht, geht das nicht nur ins Ohr sondern auch in den Bauch.” Und für ihre Partei, die SPD, empfindet sie nur Begeisterung: ‟Es ist die beste Partei der Welt.”

Am Ende des Abends folgt noch ein symbolträchtiger Akt: Die neuen Parteimitglieder erhalten unter dem Beifall der Anwesenden von Katarina Barley und Malu Dreyer ihre Parteibücher. Der Blick in die Gesichter der Menschen zeigt was sie denken: Sie sind im Schoß der SPD-Familie angekommen.

