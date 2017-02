Eine Region feiert – 200 Jahre Bitburger

BITBURG. Unter dem Motto “Gemeinsam 200 Jahre feiern” startet die Bitburger Brauerei in ihr Jubiläumsjahr. Dabei darf sich die Heimatregion der Fassbiermarke Nummer eins auf zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten freuen. “Wir sind stolz, in diesem Jahr unseren 200. Geburtstag feiern zu dürfen. Darauf möchten wir natürlich mit den Menschen in der Region anstoßen”, so Jan Niewodniczanski, Geschäftsführer Technik der Bitburger Braugruppe und Vertreter der siebten Familiengeneration.

Los geht es am Sonntag, 9. Juli. Dann veranstaltet die Brauerei während des Europäischen Folklore-Festivals einen Jubiläums-Frühschoppen mit Freibier aus dem Bitburger Bierbrunnen. Die Eröffnung übernimmt die Bitburger Geschäftsführung gemeinsam mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Bürgermeister Joachim Kandels.

Im Herbst folgt der Höhepunkt des Jahres: Am Sonntag, 17. September, findet auf dem Brauereigelände in Bitburg-Süd das große Jubiläumsfest für die ganze Region statt. Dort erwartet die Besucher auf verschiedenen Bühnen ein buntes Unterhaltungsprogramm sowie die einmalige Gelegenheit, bei einer Brauereiführung einen Blick hinter die Kulissen der Bierherstellung zu werfen.

Am Samstag, 21. Oktober, lädt der Bitburger Brauerei-Chor Brauerei-Chöre aus ganz Deutschland zu einem Konzertabend in der Bitburger Stadthalle ein.

Weitere Jubiläumsaktionen

Bereits am 20. März bringt Bitburger ein neues Produkt auf den Markt: Das limitierte Bitburger 1817 Jubiläumsbier wird im Handel und in der Gastronomie erhältlich sein. Es ist ein unfiltriertes, naturbelassenes Bier mit fünf Prozent Alkoholgehalt und wird unter anderem in der beliebten 0,33 Liter STUBBI®-Flasche angeboten. Zudem wird ab März eine exklusive Bitburger Briefmarken-Edition mit insgesamt vier verschiedenen Motiven (je 70 Cent) im Shop der Bitburger Marken-Erlebniswelt sowie online unter bitburger-shop.de erhältlich sein. In beiden Shops werden ab Mitte Mai außerdem extra für das Jubiläumsjahr gestaltete Textilien und Werbeartikel im Retro-Look angeboten.

Zusätzliche Veranstaltungen im Bitburger Jubiläumsjahr

12. Mai – 17. September: “Bier in Werbung und Kunst”, Ausstellung in der Galerie im Haus Beda, Bitburg

10. Juni: 479. IBV-Sammler-Tauschtreffen in der Bitburger Stadthalle

Die Bitburger Brauerei

1817 von Johann Peter Wallenborn als kleine Landbrauerei in der Eifel gegründet, gehört das heute in siebter Familiengeneration geführte Unternehmen zu den bedeutendsten Privatbrauereien Deutschlands. Dabei steht die Marke Bitburger für Produkte der Spitzenqualität. Der Erfolg begann mit der Einführung des Original-Simonbräu-Deutsch-Pilseners im Jahr 1909. Seit 1929 bestimmt der sogenannte Genießer und heutige Kenner das Erscheinungsbild der Marke. 1951 präsentierte Bitburger offiziell den Spruch “Bitte ein Bit” – einer der bekanntesten Werbeslogans der Braubranche. Der Brauereibesitzer Theobald Simon persönlich lieferte mit seiner Handschrift die Vorlage für den charakteristischen Schriftzug. Mit dem Bit-Pokal kam 1964 das erste Exklusiv-Glas einer Brauerei auf den Mark. Bis heute wird kein anderes Pils an deutschen Theken so oft gezapft wie Bitburger. (tr)

