TRIER. Das Projekt “Eine Schule für Burundi” wurde 2007 von Prälat Herbert Hoffmann gegründet, um die Ordensgemeinschaft “Congrégation des Fréres-Bene-Yozefu” in Burundi zu unterstützen. Mittlerweile können mehr als 800 Kinder und Jugendliche die Schule “Ecole Saint Joseph de Bujumbura” besuchen, die durch das Projekt gebaut werden konnte. In diesem Jahr beteiligen sich alle 20 Schulen des Bistums Trier, so auch das Angela-Merici-Gymnasiuman Trier (AMG), an einer Spendenaktion, um Geld für den weiteren Ausbau der Schule zu sammeln.

Unter diesem Motto fand auch am AMG im Juni ein Burundi-Tag statt. Angeregt von der Schülervertretung (SV) des AMG, boten die Lehrerinnen und Lehrer unterschiedliche Projekte wie Spendenlauf, Singen von Gospelliedern oder Kochen einer typisch burundischen Suppe an. An dem alljährlichen Schulfest des AMG hatten dann alle Besucher die Möglichkeit zu sehen, was die Schülerinnen in den einzelnen Projekten am Burundi-Tag erarbeitet hatten. Außerdem konnten gebastelter Schmuck, Linoldrucke oder selbst gestaltete Kochbücher erworben werden.

Die SV des AMG blickt stolz auf das Ergebnis der Aktion: Insgesamt kann ein Erlös von 7.000 Euro zugunsten des Projekts “Eine Schule für Burundi” verzeichnet werden. (tr)



