Eine Stadt zum Verlieben

TRIER. Auch wenn echte Liebe scheinbar mühelos daher kommt: Der Weg zu ihr kann durchaus die ein oder andere Anstrengung kosten. Romantisches Essen im exklusiven Ambiente, das ein oder andere feine Tröpfchen, dazu das passende Begleitprogramm – gut, wenn man da ein bisschen Hilfe bekommt.

Bei der “Flying-Candlelight-Single-Dinner Tour“ bieten die Gästebegleiterinnen Anika Molter und Carmen Müller im Rahmen des “Trier für Treverer“-Programms genau diese Hilfe an. Sie laden zu einer nächtlichen Stadtführung ein, bei der Singles oder Neu-Trierer in lockerer Atmosphäre und bei einem ungezwungenen Rundgang durch die Stadt neue Kontakte knüpfen können. Am Freitag, 2. Juni, gehen Teilnehmer zwischen 25 und 45, am Samstag, 3. Juni, Teilnehmer ab 40 Jahren auf Entdeckertour.

Konstantin und Fausta, Adelheid und Clas, Karl und Jenny – drei Liebespaare aus unterschiedlichen Epochen, die jedoch eins verbindet: Sie lebten und liebten in der ältesten Stadt Deutschlands und sind zugleich fester Bestandteil der Trierer Stadtgeschichte. Doch vor dem Verlieben steht mit dem Finden der weitaus schwierigere Teil an. Dem wollen die beiden Stadtführerinnen Anika Molter und Carmen Müller mit ihrer “Flying-Candlelight-Single-Dinner-Tour“ auf die Sprünge helfen. In lockerer Atmosphäre lernen die Teilnehmer nicht nur besondere Seiten ihrer Stadt kennen, sondern auch die Mitläufer um sich herum. Und das Kulinarische kommt natürlich auch nicht zu kurz, wie Kultur- und Weinbotschafterin Carmen Müller betont:”Als besonderes Highlight für unsere Teilnehmer haben wir uns ein Candlelight Dinner trierischer Art überlegt und natürlich wird auch das ein oder andere Gläschen Wein und Viez gereicht.“ Daher, so Mitorga-nisatorin und Kunsthistorikerin Anika Molter, sei die Tour “eine tolle Kombination aus Kultur, Wein und der Möglichkeit, mit neuen Kontakten unsere Stadtge-schichte zu entdecken“.

Start für die rund dreistündige Führung ist an der Porta Nigra ist jeweils um 19:30 Uhr. Die Tickets kosten 26,50 Euro (inkl. Getränke und Snacks). Sie werden nicht vor Ort verkauft und müssen daher im Vorfeld erworben werden; erhältlich sind sie in der Tourist-Information an der Porta Nigra, an allen Ticket Regional-Vorverkaufsstellen oder unter ticket-regional. (tr)



