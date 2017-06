Eine wertvolle Idee feiert ihr 25-jähriges Jubiläum

TRIER. Seit 25 Jahren unterstützt das Forstamt Trier die Waldjugendspiele. ‟Damit gehört dieses Forstamt zu den Pionieren dieser wertvollen Idee‟, attestierte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Freitag im Rahmen einer Feierstunde. Dreyers Dank galt in diesem Zusammenhang Forstamtsleiter Gundolf Bartmann und seinem Team, vor allem dem Hauptorganisator dieser festen Veranstaltungsreihe, Peter Neukirch.

Von Rolf Lorig

Die Zahlen sprechen für sich: In den vergangenen 25 Jahren haben 30.524 Kinder oder 1435 Schulklassen die Waldjugendspiele in Trier besucht. ‟Das ist landes- und bundesweit Spitze‟, befindet die Ministerpräsidentin und nutzt die Gelegenheit zu einem Blick in die Vergangenheit. Ihren Informationen zufolge sei es ein einzelner Revierförster in der Eifel gewesen, der in den 80er Jahren Kindern den Lebensraum Wald näher gebracht habe. ‟Damals gab es noch keine Natur- und Umweltbildung‟, erinnerte Dreyer. Umso bemerkenswerter sei es, dass die Forstleute diese Idee aufgenommen und weitergetragen hätten. ‟Wir feiern heute die Entstehung einer bemerkenswerten Idee. Und – viel mehr noch – die Entwicklung zu einem der größten außerschulischen Umweltbildungsangebote in Rheinland-Pfalz. Es vermittelt Kindern und Jugendlichen spielerisch wertvolles Wissen um die Natur, das Ökosystem Wald und die Arbeit der Förster. Die Waldjugendspiele sind damit ein wichtiger Beitrag zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.“

Dreyers Dank galt aber nicht nur den Forstleuten sondern auch den Frauen und Männern, die als Lehrer oder ehrenamtliche Helfer die Idee der Waldjugendspiele am Leben halten. Sie selbst wisse, wie wertvoll der Wald sei, wenn man sich nur auf ihn einlasse. ‟Man kommt mit viel leichterem Herzen wieder heraus, als man hineingegangen ist.”

“Das hat die jungen Leute geprägt”

Lobende Worte gab es an diesem Tag viele. Als Vertreter des Landkreises Trier-Saarburg hatte der Erste Kreisbeigeordnete und Landtagsabgeordnete Arnold Schmitt (CDU) schon zuvor darauf hingewiesen, dass vor 25 Jahren beim Thema Wald vor allem der Nutzungsgedanke noch im Vordergrund gestanden habe. ‟Das Forstamt Trier aber hat damals schon weiter gedacht und den Kindern beigebracht, dass der Wald auch eine Umwelt- und Bildungskomponente hat. Das hat die jungen Leute geprägt und damit zu einem anderen Umgang mit der Natur geführt.”

Ab dem kommenden Dienstag gehen am Forstamt Trier bis einschließlich Donnerstag drei Tage lang insgesamt 92 Schulklassen mit 1850 Schülern an den Start. ‟Ein neuer Rekord“, stellt Hauptorganisator Peter Neukirch, gleichzeitig auch Produktleiter für Umweltbildung am Forstamt Trier, fest. Er leitet seit Jahren die Vorbereitung und Durchführung der Spiele, an denen täglich mindestens 80 Helferinnen und Helfer auch aus Nachbarforstämtern und befreundeten Verbänden im Einsatz sind.

In Trier – dem größten Veranstaltungsort landesweit – finden die Spiele im Meulenwald rund um das Forstamtsgebäude, Am Rothenberg 10, in Trier-Quint statt. Aufgrund der außerordentlich hohen Nachfrage werden die halbtägigen Streifzüge durch die Natur an drei Tagen hintereinander angeboten.

Begleitet von Forstpaten und nach intensiver schulischer Vorbereitung wandern die Schulklassen auf drei rund drei Kilometerm langen festgelegten Parcours-Pfaden durch den Wald. Dabei wird den Kindern und Jugendlichen unterwegs an drei Informationsstationen Wissenswertes über Waldbäume, Waldtiere und Waldfunktionen vermittelt. An weiteren acht Stationen erwarten die Teilnehmer spannende, sportliche und spielerische Aufgaben zu den Funktionen des Walden, den Waldtieren und Bäumen.

Neu ist in diesem Jahr, dass 44 Schülerinnen und Schüler des Biologie-Leistungskurses des Stefan-Andres-Gymnasium Schweich die Stationsbetreuung übernehmen werden. Auf einen Hinweis legt Forstamtsleiter Bartmann Wert: ‟Die Wald-Jugendspiele werden in Kooperation mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und mit Unterstützung der Sparkasse Trier durchgeführt.” Die ihr Engagement bei der Jubiläumsfeier dann auch durch entsprechende Spenden zum Ausdruck brachten.



