Die Trierer haben entschieden: Die Tanke in der Ostallee bleibt. Wochenlang stand Emotion gegen Kognition. Der reporter hatte vor einer Woche bereits spekulativ prognostiziert: In einer derart aufgeladenen Atmosphäre gewinnt meist die Emotion. So kam es dann auch. Der Kulturkampf ist entschieden. Nur wenig mehr als 5.000 Bürger wollten eine für die Stadt zukunftsweisende Veränderung. Gestern ging es vorderhand nur um eine Tankstelle. Dennoch ist dieser Tag eine Zäsur. Denn seit heute ist es ungleich schwieriger geworden, in dieser Stadt Politik mit dem Anspruch zu machen, über den morgigen Tag hinauszudenken. Rat und Verwaltung müssen ihren Politikstil nun grundsätzlich überdenken. Ein Kommentar von Eric Thielen

Nichts gibt es da schönzureden: Das Ergebnis ist eine krachende Niederlage für die Tankstellen-Gegner. Dabei war das eigens initiierte Bündnis zur Aufwertung des Alleenrings mächtig – von der SPD über die Grünen bis hin zum DGB. Müßig ist’s, nun zu lamentieren. Mehrheit ist Mehrheit, auch wenn diese Mehrheit nicht die Mehrheit der Trierer ist. Und der Satz von Dezernent Andreas Ludwig (CDU), wonach Mehrheit keine Wahrheit sei, ist natürlich Mumpitz. Die Wahrheit, so wusste es schon Trainer-Guru Otto Rehhagel, liegt auf dem Platz. In diesem Fall in der Ostallee.

Es war ein Kantersieg der Befürworter mit ausgestrecktem Mittelfinger. Eine Klatsche, an der die Politik lange zu knabbern haben wird. Weil von heute an alles anders sein wird, sein muss. Markus Nöhl von der SPD war am frühen Sonntagabend schon hellsichtig genug. Seine Partei hatte sich in Mainz gegen die Absenkung des Quorums gewehrt. Doch die Grünen setzten sich durch. Das Quorum zur Gültigkeit bei Bürgerentscheiden wurde von der rot-grünen Landesregierung schließlich auf 15 Prozent gesenkt. Aus Geistern, die man rief, können auch böse Geister werden.

Zum Thema − Ein Un-Ding

Nun, so orakelte Nöhl, müsse überlegt werden, ob der Rat von sich aus Bürgerentscheide initiiere, sofern weitreichende Entscheidungen anstehen. Das ist die Zäsur des gestrigen Tages. Die Tür ist mit dem ersten Bürgervotum in der Geschichte Triers weit geöffnet. Und viele werden durch sie hindurchgehen, weil die Hemmschwelle gefallen ist. Jetzt schon ist absehbar, dass die geplante Theater-Sanierung oder der Neubau des Kulturhauses nicht ohne einen Bürgerentscheid ablaufen wird. Bei einem Kostenvolumen von 50 bis 100 Millionen Euro wird der Widerstand weitaus größer sein als bei der beabsichtigen Schließung einer Tankstelle.

Vom umstrittenen Flächennutzungsplan mit dem Baugebiet am Brubacher Hof über die Verkehrsberuhigung bis hin zur Kultur – alle Themen müssen Verwaltung und Rat von heute an auf den Prüfstand stellen. Von jetzt an ist auch in Trier eine neue Zeitrechnung angebrochen: Die direkte wird die repräsentative Demokratie in den kommenden Jahren überlagern. Das mag man bedauern, umzukehren ist die Entwicklung indes nicht mehr. Die politische Kunst besteht nun darin, auf die veränderte Großwetterlage adäquat zu reagieren.

Ein Schuss vor den Bug

Dabei sind zwei Konsequenzen aus dem gestrigen Ergebnis zwingend zu ziehen. Die Landesregierung muss die Modalitäten für Bürgerentscheide endlich der Gegenwart anpassen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wahlkabinen sind Elemente der analogen Mottenkiste. Im digitalen Zeitalter muss die Abstimmung künftig auch digital möglich sein – entweder mit dem elektronischen Personalausweis oder durch die direkte Registrierung im Rathaus. Das senkt die Kosten gegen Null.

Ferner muss die Kommunikation vom Rathaus zum Bürger hin deutlich verbessert werden. Es reicht nicht mehr aus, wie bei der Tanke geschehen, dass der Dezernent eine Pressekonferenz abhält, zu der auch noch sehr kurzfristig eingeladen wurde. Das gestrige Ergebnis ist somit auch eine persönliche Niederlage für Andreas Ludwig, die der Christdemokrat – und das spricht für ihn – sogar einräumte. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) waren als Wahlleiter die Hände gebunden. Ludwig hätte hier in die Bresche springen müssen. Stattdessen fuhr der Dezernent nach Basel, um dort an der Preisverleihung für die Trier-Gesellschaft teilzunehmen, und anschließend nach China, um die Marx-Statue zu begutachten. Das waren die falschen Prioritäten. Ludwig hätte hier vor Ort Wahlkampf machen müssen.

Zum Thema − Die Tanke bleibt

Weil das Rathaus nur reagierte und nicht agierte, versandete die Mobilisierung der Tankstellen-Gegner. Aus dem Ergebnis der Abstimmung allerdings zu schließen, die Trierer seien in Mehrheit Ewiggestrige, ist falsch. Konstatiert werden kann nur, dass es dem Befürworter-Lager deutlich besser gelungen ist, seine Klientel zu aktivieren. Mehr als 65.000 Trierer blieben einfach zu Hause. Diese schweigende Mehrheit zur politischen Teilhabe zu bewegen, darin besteht nun die Aufgabe von Rat und Verwaltung.

Direkte und repräsentative Demokratie müssen sich nicht zwangsläufig diametral gegenüberstehen. Sie können sich produktiv ergänzen. Allerdings nur dann, sofern die Vertreter der repräsentativen Demokratie endlich von ihrem hohen Ross heruntersteigen. Wer glaubt, er habe die Weisheit gepachtet, provoziert den Widerstand der Bürger. Kommunikation, Aufklärung, Ehrlichkeit und Zuhören müssen fortan das starre Obrigkeitshandeln ersetzen.

Die Tanke-Abstimmung war ein Schuss vor den Bug – vielleicht zur rechten Zeit, sofern nun die Lehren daraus gezogen werden. Die wichtigste lautet: Wir warten nicht auf euren Widerstand, sondern gehen offensiv von uns aus auf euch zu. In der demnächst anstehenden Theater-Frage können Rat und Verwaltung beweisen, ob sie etwas aus dem gestrigen Tag gelernt haben. Sofern nicht, setzt es das nächste Debakel. Das ist spätestens seit gestern sicher.



Drucken