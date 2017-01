Eingangstür zu stabil für Einbrecher

TRIER. Sowohl die Vorder- als auch die Hintertür eines Geschäftes in einem Mehrfamilienhaus in der Sichelstraße wurden für Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch, 18. Januar, zum unüberwindbaren Hindernis. Versuche der Täter, die beiden Türen aufzuhebeln, scheiterten. Die Tatzeit liegt nach ersten Erkenntnissen zwischen Dienstagabend, 17. Januar, gegen 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 18. Januar, neun Uhr. Die Kripo in Trier sucht Zeugen. Sie werden gebeten, sich zu melden – Telefon: 0651/9779-2258 bzw. -2290 bzw. -0. (tr)

