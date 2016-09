Einladung zur Weimar-Fahrt

TRIER. Der Besuch des Zwiebelmarkts steht im Mittelpunkt der Jahresfahrt der Trierer Weimar-Gesellschaft vom 7. bis 9. Oktober in die thüringische Partnerstadt. Der Weimarer Zwiebelmarkt, dessen Ursprünge bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, hat sich zu einem der beliebtesten Volksfeste in Thüringen entwickelt – mit Livemusik auf zahlreichen Open Air-Bühnen, Gauklern, Knollenspezialitäten und der Wahl der Zwiebelmarktkönigin. Die Trierer Gruppe hat neben dem gemeinsamen Programm genug Zeit für individuelle Entdeckungstouren. Am Rückreisetag (9. Oktober) legt sie einen Zwischenstopp in Alsfeld ein und nimmt an einer Führung durch den historischen Kern der hessischen Stadt teil. Weitere Informationen und Buchung bei Elisabeth Ruschel, E-Mail: e.ruschel@web.de. (tr)

Erstellt am Autor