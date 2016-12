Eissport-Freunde machen weiter mobil

TRIER. Der Förderverein “Eishalle Region Trier” macht weiter mobil: An insgesamt drei Adventswochenenden informiert der Verein in der Trierer Fußgängerzone über sein Bestreben, in Trier wieder eine Eishalle zu eröffnen. Der nächste Infostand wird am kommenden Samstag, 17. Dezember, zehn bis 16 Uhr, vor der Galeria Kaufhof in der Fleischstraße abgehalten.

“Vor allem Familien mit Kindern fanden unsere Idee, der Region Trier in einer privaten Initiative wieder zu einer Eislaufhalle zu verhelfen, begrüßens- und unterstützenswert. Aber auch Studenten, Jugendliche, Privatleute aus allen Bevölkerungsschichten, bei der Stadt Trier politisch aktive Menschen haben sich nicht nur in die ausgelegten Unterschriftenlisten eingetragen, sondern wurden Mitglieder, spendeten und boten ganz spontan ihre Hilfe bei der Umsetzung dieses Projektes an”, so Bert Klockner vom Förderverein. “Können die Verantwortlichen einer Stadt wie Trier wirklich ein so breites und einhelliges Bürgerbegehren immer wieder nur negieren?”, fragt Klockner, der früher im im Vorstand des EHC Trier aktiv war.

Zu Zeiten der Trierer Eishalle, die von 1979 bis 2009 in der Diedenhofener Straße Eisportfans eine Heimat gab, spielte der Verein in der zweithöchsten deutschen Liga Eishockey. Damals, in den erfolgreichen 1990er Jahren, verfolgten mehr als 2000 Zuschauer die Auftritte des EHC. 1998 musste der Verein Insolvenz anmelden. Die Halle im Trierer Industriegebiet wurde schließlich 2009 geschlossen. Die Kosten für eine neue Halle werden auf rund zehn Millionen Euro geschätzt. Den Großteil davon will der Förderverein möglichst über private Initiativen und Sponsoren aufbringen, hofft aber ferner auf tatkräftige Unterstützung durch die öffentliche Hand.

Weiter Informationen unter foerderverein-eishalle-region-trier.de. (tr)