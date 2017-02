Eisvergnügen wie noch nie

TRIER. Schlittschuhlaufen – eine für sie bisher unbekannte Art der Fortbewegung – haben zehn Jugendliche aus Syrien, Iran, Togo, Somalia und Deutschland auf dem Kornmarkt erprobt. Jugendliche des Jugendmigrationsdienstes des Caritasverbandes Trier besuchten in Begleitung ihrer Beraterin Linda Feger das Winterland auf dem Kornmarkt. Für viele der Jugendlichen war es das erste Mal auf Kufen. So blieben Ausrutscher und Polandungen nicht aus. Doch mit etwas Übung hatten die jungen Frauen und Männer den Dreh schnell heraus und drehten mit jeder Menge Spaß flott ihre Runden auf dem Eis! Das Geld für den Ausflug erwirtschafteten sich die Jugendlichen im Vorfeld selbst. Sie verkauften typische Speisen aus ihren Heimatländern an einem Verkaufsstand in Konz. (tr)



