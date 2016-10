Eklat zum Abschied

TRIER. Die Trierer Nero-Ausstellung ist am Sonntag mit über 250.000 Besuchern aus dem In- und Ausland zu Ende gegangen. Damit wurden die Erwartungen der Organisatoren deutlich übertroffen. Eitel Sonnenschein also über den drei beteiligten Häusern Museum am Dom, Stadtmuseum und Rheinisches Landesmuseum, könnte man meinen, wäre da nicht der Eklat des Schlussakkords fünf Tage vor Ausstellungsende gewesen: Zur Präsentation des 250.000sten Besuchers am 11. Oktober wurden nur exklusiv ausgewählte Pressevertreter eingeladen, wie Tina Altmayer von der Öffentlichkeitsarbeit der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) gegenüber dem reporter einräumt. Die Koblenzer Pressestelle der Landesbehörde ließ die detaillierten Fragen einer entsprechenden reporter-Anfrage unbeantwortet. Der Termin sei nur als “Fototreffpunkt für vereinzelte Medienvertreter” abgehalten worden, teilt Pressesprecher Matthias Weber stattdessen knapp mit. Der Widerspruch: Laut Altmayer war der Termin kein “öffentlicher Pressetermin”. So mussten viele Rundfunk-, Print- und Online-Journalisten draußen bleiben. Neben dem städtischen Presseamt wurde auch die hiesige Tageszeitung unter der Hand von dem Termin in Kenntnis gesetzt. Wer für diese Exklusiv-Behandlung verantwortlich war, dazu schweigt die GDKE-Pressestelle sich aus. GDKE-Direktor Thomas Metz räumt gegenüber dem reporter “ein Versäumnis” ein, will von Vorzugsbehandlung aber nichts wissen. “Der Termin wurde kurzfristig angesetzt und musste dann noch unter den drei Museen abgesprochen werden”, so Metz.

Selbst in Rheinland-Pfalz läuft das gewöhnlich anders: Von Anfang bis Mitte der 1990er Jahre sorgte Meinrad Maria Grewenig als Direktor des Historischen Museums der Pfalz in Speyer für kulturelle Furore. Zu den Sonderausstellungen “Ägypten” und “Zarenschatz der Romanov” pilgerten weit über 500.000 Besucher in die beschauliche Domstadt am Rhein – in ein Museum, das vom Bezirkstag der Pfalz getragen wird. In Trier waren drei Häuser an “Nero” beteiligt. Und auch sonst sind die Unterschiede zwischen den beiden Domstädten gravierend. Grewenig, der inzwischen das Weltkulturerbe “Völklinger Hütte” leitet, war ein Pionier in der Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit – in einer Zeit, in der von Online-Medien und Internet-Netzwerken noch keine Rede war.

Vor über 20 Jahren lief die Pressearbeit noch weitgehend über die Post oder Telefax. Bereits Tage vor den Jubiläumsterminen lud Grewenig aufgrund der Hochrechnungen seiner Mitarbeiter zu den Besucherzahlen die regionalen, aber auch überregionalen Medien persönlich ein. Und die Journalisten kamen nach Speyer – selbst aus Frankfurt oder München von den auflagenstarken Blättern. Heute stehen den Öffentlichkeitsarbeitern der Pressestellen mit E-Mail-Verkehr, Mobiltelefonen, Webseiten und Internet-Netzwerken wie etwa Facebook, Twitter oder Instagram ganz andere Möglichkeiten auch für schnelle und kurzfristige Reaktionen zur Verfügung. Ob diese Möglichkeiten auch genutzt werden, hängt allerdings immer vom Auftrag an die Mitarbeiter der jeweiligen Pressestellen ab. So kommt die Facebook-Seite der Trierer Nero-Ausstellung gerade einmal auf knapp über 700 Likers.

Fader Beigeschmack

Die Presseseite der Trierer Nero-Ausstellung gleicht inhaltlich einer Diaspora, und ferner werden nicht nur die Chancen des gezielten Marketings verschenkt, sondern wird von der GDKE offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Weder der Termin zum 150.000sten noch jener zum 250.000sten Besucher waren offizielle Pressetermine, über die alle Medien informiert wurden, wie das bundesweit in den Kulturhäusern guter Brauch ist. Dennoch waren Trierer Journalisten der hiesigen Tageszeitung sowie wenige Radio-Journalisten passend am 11. Oktober vor Ort. Nero-Pressesprecherin Tina Altmayer räumt telefonisch ein, dass “einzelne Journalisten über den Termin informiert wurden”. Schriftlich bittet Altmayer auf reporter-Nachfrage dafür “um Verständnis”. GDKE-Pressesprecher Matthias Weber bestätigt Altmayers Angaben. Der Termin am 11. Oktober sei als “Fototreffpunkt für vereinzelte Medienvertreter” angesetzt worden. reporter-Nachfragen ergaben, dass die meisten regionalen Medien über den Termin nicht informiert worden waren. Telefonisch lässt Weber sich nur entlocken: “Das ist eben Trier.”

So mussten sich Radio- und Fernseh-Journalisten das Datum über “andere Kanäle” besorgen. Journalisten der Online-Medien sowie von Wochen-Printmedien und Zeitschriften wurden erst gar nicht eingeladen. Auch die nach dem Termin verschickte Pressemitteilung zum 250.000sten Besucher kam nicht in allen Redaktionen an, obwohl diese laut Altmayer über den regulären Presseverteiler lief. Auf der offiziellen Presseseite der Nero-Ausstellung ist sie – ebenso wie jene zum 150.000sten Besucher – bis heute nicht abrufbar. Auch entsprechende Fotos können von dort aus nicht heruntergeladen werden.

Dass mit Professor Heinz Günter Horn aus Köln ein Archäologe, der beruflich mit den Trierer Museen und der GDKE verbunden ist, als Jubiläums-Besucher ausgewählt wurde, hinterlässt neben dem Presse-Eklat zum Nero-Abschied einen weiteren faden Beigeschmack. Offenes Geheimnis ist es in der Kultur-Szene, dass der Jubiläums-Besucher nur im seltensten Fall der tatsächliche Jubilar ist. Alle Häuser wählen sich ihren Jubiläums-Besucher rund um die Jubiläums-Zahl gezielt aus. Meist sind das medienwirksam in Sinne der eigenen Vermarktung Familien mit Kindern. Aber auch das ist in Trier anders.

Die GDKE selbst ist allerdings nur bedingt für die Presse- und Marketingarbeit in Trier zuständig. Das betont GDKE-Direktor Thomas Metz gegenüber dem reporter. “Frau Altmayer ist zwar bei uns angestellt, wird aber aus dem Etat der drei Museen bezahlt”, so Metz, der zugleich “ein Versäumnis” in der Kommunikation beim Besucher-Termin am 11. Oktober einräumt. “Wir haben das jedenfalls so nicht gesteuert”, erklärt Metz. Über den zweiten und damit letzten Jubiläums-Termin sei erst tags zuvor entschieden worden. “Dann musste alles sehr kurzfristig ablaufen”, so Metz, “und offensichtlich wurden nur jene Medien informiert, die bereits zuvor Interesse bekundet hatten.” Den Vorwurf der Vorzugsbehandlung weist Metz jedoch zurück.

Dass die zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit im eigenen Interesse andernorts, etwa unter der Regie des Kollegen Meinrad Maria Grewenig, besser und effizienter funktioniert, will Metz hingegen nicht bestreiten. “Wie der Meinrad das hinbekommt, weiß ich auch nicht, aber er schafft es immer wieder”, räumt der GDKE-Direktor gegenüber dem reporter unumwunden ein. (et)