“Elaiza” zu Gast im Trierer Kasino

TRIER. Nach dem Eurovision Song Contest und ihrer Hit Single “Is it right” tourt die Band um Sängerin Ela nun mit ihrem zweiten Album auch durch Trier. Nach dem 18. Platz beim Eurovision Song Contest 2014, konnte die Band vor allem im benachbarten Ausland mehrere Nummer-Eins-Chartplatzierungen verbuchen. Seitdem tourt die Band kontinuierlich durch die Lande. Jetzt machen die drei Powerfrauen am 3. Februar, 20.30 Uhr, Halt im Kasino am Kornmarkt und präsentieren auf ihrer Restless-Tour ihr zweites Studioalbum.

“Elaiza” ist es gelungen, sich treu zu bleiben. In Sachen Songwriting und Lyrics verblüffen die Drei durch eine beachtliche Reife und sind zudem in der Umsetzung mutiger und experimentierfreudiger denn je. Jeder Ton macht deutlich, dass hier eine echte Band am Start ist, die durch unzählige Konzerte zusammengeschweißt wurde und die merklich bei sich angekommen ist. Ungekünstelt und authentisch zelebrieren “Elaiza” ihren ganz eigenen Sound und überraschen mit originellen Details, etwa wenn der Kontrabass zum Percussion Instrument umgewandelt wird oder wenn Akkordina und Glockenspiel zum Einsatz kommen. Hierbei profitieren die drei Energiebündel nach wie vor von ihrer hohen Musikalität und ihrem handwerklichen Können. Das neue Album klingt im Vergleich zum Debüt “Gallery” runder, vielseitiger und deutlich moderner.

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen von Ticket Regional und online unter ticket-regional.de. (tr)