TRIER. Gleich fünf Förderbescheide aus der Städtebauförderung und der Sportstättenförderung hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer heute an die Stadt Trier übergeben. “Mit diesen Bewilligungen in Höhe von insgesamt elf Millionen Euro kann die Stadt Trier ihre Stadtentwicklung weiter voranbringen und ein breites Sportangebot für alle Altersgruppen ermöglichen“, sagte die Ministerpräsidentin.

Die Landesregierung wolle gleichwertige Lebensverhältnisse in den Städten und auf dem Land sichern und den demografischen Wandel aktiv gestalten. Dafür sei die Städtebauförderung ein zentrales Instrument und dessen gute Finanzausstattung sehr wichtig. “Auch die Stadt Trier hat von dem Programm bereits nachhaltig profitiert und seit 1991 insgesamt 68,3 Millionen Euro an Bundes- und Landesmitteln erhalten“, erläuterte Dreyer. Weitere 6,5 Millionen Euro ermöglichten es der Stadt Trier, die für die Stadterneuerung wichtigen Orte weiterzuentwickeln und handlungsfähig zu bleiben. Um das Stadtleben attraktiv zu gestalten und eine hohe Lebensqualität zu sichern, dürfe aber auch die Sportstättenförderung nicht zu kurz kommen. “Ich freue mich deshalb sehr, dass das Land auch den Neubau von zwei Sporthallen in Trier mit 4,5 Millionen Euro fördern kann.“

Oberbürgermeister Wolfram Leibe dankte Malu Dreyer für die Übergabe der Förderbescheide. “Wir bringen Trier entschlossen voran und packen die Dinge weiterhin tatkräftig an. Die Menschen spüren ganz konkret, dass wir für sie da sind. Die zahlreichen Bauarbeiten zeugen davon“, sagte Leibe. “Es ist klasse, dass wir das Land hier an unserer Seite wissen. Die öffentliche Hand tritt so gemeinsam auf, denn klar ist: Wir spielen dasselbe Lied − nur auf verschiedenen Instrumenten.“

Im Stadtteil Trier-Ehrang werden das Quartiermanagement, der Ausbau von Straßen und der Ersatzneubau des Jugendtreffs gefördert. Im Stadtteil Trier-West soll das Wohnumfeld am Gneisenauring und in der Gneisenaustraße verschönert und umfangreich in verschiedene Gemeinbedarfseinrichtungen investiert werden. Unter anderem ist die Einrichtung eines Bauspielplatzes in Planung. In der Luxemburger Straße werden außerdem eine neue Stadtteilmitte und neue Grünflächen entstehen. Die neuen Sporthallen auf der Bezirkssportanlage Trier West und auf der Bezirkssportanlage Trier Feyen runden das Freizeit- und Sportangebot in den Stadtteilen ab.

Die Förderbescheide im Einzelnen:

1. Programm Soziale Stadt – Trier Ehrang: Zuwendung: 1.000.000 Euro

2. Programm Stadtumbau – Trier West: Zuwendung: 3.250.000 Euro

3. Programm Soziale Stadt – Trier West: Zuwendung: 2.250.000 Euro

4. Sportstättenförderung – Sporthalle Trier West: Zuwendung: 2.254.500 Euro

5. Sportstättenförderung – Sporthalle Trier Feyen: Zuwendung: 2.254.500 Euro (tr)



