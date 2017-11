Elf Preisträger erhalten innogy Klimaschutzpreis 2017

TRIER. Im Landkreis Trier-Saarburg geht der innogy Klimaschutzpreis 2017 an elf Preisträger. Günther Schartz, Landrat des Kreises Trier Saarburg, überreichte gemeinsam mit dem Leiter der Region Trier von innogy Michael Arens die Urkunden an die Gewinner. Insgesamt vergibt innogy beim Klimaschutzpreis Preisgelder in Höhe von insgesamt 5.000 Euro in der Region. Die Palette der prämierten Projekte reichte von der ehrenamtlichen Pflege des Baumbestandes in der Gemeinde über die Unterhaltung von Wanderwegen bis hin zur energetischen Sanierung des Vereinssaales bzw. des Bürgerhauses. Mit dem Preis zeichnet der Landkreis gemeinsam mit innogy das Engagement zur Förderung von Umwelt und Natur aus.

Landrat Günther Schartz und Michael Arens von innogy würdigten den bürgerschaftlichen Einsatz der Preisträger. Das Preisgeld von jeweils 500 Euro kommt dabei der Weiterführung des Projektes zugute. Zusätzlich vergab die Jury des Klimaschutzpreises in diesem Jahr ein Bäumchen als Sachpreis im Rahmen eines Sonderpreises an den Verein “Karnevalsfreunde Q-Angels Vierherrenborn“, dessen Mitglieder für die Wiederherstellung von Grünflächen und Beeten auf dem Friedhof nach Abschluss von Bauarbeiten ausgezeichnet wurden.

“Der Klimaschutz fängt bei jedem Einzelnen an. Wir brauchen Vorbilder, an denen sich andere orientieren können“, betonte Landrat Schartz und ergänzte: “Die eingereichten Vorschläge haben gezeigt, dass die Bürger des Landkreises Trier-Saarburg offen für den Klimaschutz sind und gerne bereit sind, mit gezielten Aktionen dieses Anliegen nach vorne zu bringen.“ Kommunalbetreuer Michael Arens von innogy sagte dazu: “Jede Initiative für den Umweltschutz verdient unsere Hochachtung und Wertschätzung. Gerade das Umweltschutz-Engagement geschieht oft im Verborgenen. Umso wichtiger ist uns diese Möglichkeit der Auszeichnung.“

Der Klimaschutzpreis der innogy wird jährlich für Leistungen verliehen, die in besonderem Maße zur Erhaltung natürlicher oder zur Verbesserung ungünstiger Umweltbedingungen beitragen. Die Städte und Gemeinden sind aufgerufen, besondere Projekte zur Prämierung vorzuschlagen. Über die Vergabe entscheidet eine Jury. Nähere Informationen unter diesem Link. (tr)



