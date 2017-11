ELF: Veranstaltung mit Ranga Yogeshwar ausverkauft

BITBURG. Nach der Veranstaltung mit Gregor Gysi (ausverkauft am 13. November) ist nun auch die zweite Veranstaltung des Eifel-Literatur-Festivals (ELF) 2018 ausverkauft – und zwar die Lesung mit Ranga Yogeshwar am 19. Oktober 2018 in der Bitburger Stadthalle.

“Der Ticketvorverkauf läuft weiterhin stürmisch”, meldet Veranstalter Josef Zierden und weist darauf hin, dass es auf 6000 bereits verkaufte Tickets zugeht.

Mit weiteren „ausverkauft“-Meldungen in den nächsten Tagen sei zu rechnen. (tr)



Drucken