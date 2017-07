Elf Wahlvorschläge für die Bundestagswahl

TRIER. Die nachfolgend aufgeführten Parteien haben bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am 17. Juli 2017, 18 Uhr, einen Kreiswahlvorschlag für den Wahlkreis 203 – Trier für die Bundestagswahl am 24. September 2017 beim Kreiswahlleiter eingereicht:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Bewerber: Herr Andreas Steier

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bewerberin: Frau Dr. Katharina Barley

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

Bewerberin: Frau Corinna Rüffer

Freie Demokratische Partei (FDP)

Bewerber: Herr Adrian Assenmacher

DIE LINKE (DIE LINKE)

Bewerberin: Frau Katrin Werner

Alternative für Deutschland (AfD)

Bewerber: Herr Erwin Nickolaus Ludwig

FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)

Bewerber: Herr Stephan Wefelscheid

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)

Bewerber: Herr Safet Babic

Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz (Tierschutzallianz)

Bewerberin: Frau Liane Schraut

Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)

Bewerber: Herr Andrej Soffel

Parteiloser Bewerber

Bewerber: Herr Albert Niesen

Welche Parteien und parteilosen Bewerber letztendlich an der Bundestagswahl 2017 im Wahlkreis 203 Trier teilnehmen, entscheidet der Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am Freitag, 28. Juli 2017, um 14 Uhr, im Rathaus, 1. Etage Raum Gangolf, Am Augustinerhof, Trier.

Die Sitzung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt. (tr)



