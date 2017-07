Emotionen in Farbe und Form

TRIER. Am Freitag, den 21. Juli 2017, veranstaltet der Kunst- und Kulturverein am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier um 19.30 Uhr eine Vernissage, die Acrylmalerei der Künstlerin Antoinette Goniva präsentiert. Die Ausstellung steht unter dem Motto “Emotionen“. Alle Kunstinteressierten sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Die Künstlerin Antoinette Goniva absolvierte von 2005 bis 2014 in Luxemburg eine Ausbildung in der Malerei. Während und nach dieser Zeit veranstaltete sie bereits mehrere Ausstellungen in ihrem Heimatland sowie in der Schweiz.

Nun zeigt Antoinette Goniva, welche an verschiedenen Workshops zur figurativen und abstrakten Öl-, Acryl- und Pastellmalerei und Zeichenkursen teilnahm, ihre abstrakte Malerei auf Leinwand im Trierer Brüderkrankenhaus. Ihre Kunstwerke bilden diverse Farbkompositionen und Formen ab, die passend zum Motto “Emotionen“, Gefühle wie Freude, Hoffnung oder Sorge widerspiegeln.

Nach der Eröffnung sind die Arbeiten der luxemburgischen Künstlerin noch bis zum 1. September im Ausstellungsflur des Brüderkrankenhauses zu sehen.



