Energie- und Technikpark: Abrissarbeiten starten

TRIER. Mehrwert schaffen – so lautet das übergeordnete Ziel, das die Stadtwerke und die Stadt Trier mit dem rund fünf Hektar großen Energie- und Technikpark (ETP) verfolgen. Rund 400 Mitarbeiter der technischen Betriebe der Stadtwerke und der Stadt sollen zukünftig im ETP arbeiten. Aber wie viel Fläche benötigen die einzelnen Einheiten, und wie können die Arbeitsabläufe optimal aufeinander abgestimmt werden? Diese Fragen und weitere Fragen haben die beiden Projektleiter Christian Reinert (SWT) und Eric Krischel (Stadt Trier) in den letzten Monaten gemeinsam mit Leitungskräften der Betriebe beantwortet und daraus einen Nutzflächenbedarf von circa 45.000 Quadratmeter ermittelt.

“Von Verwaltungseinheiten und Werkstätten über Lager- und Freilagerflächen bis hin zum Parkraum für Dienstfahrzeuge und Privat-Pkw der Beschäftigten haben wir ein schlüssiges Konzept entwickelt und abgestimmt, dass nun in den nächsten Jahren sukzessive umgesetzt werden soll”, erläutert SWT-Architekt Christian Reinert. Im ersten Schritt werden bis März 2017 Bestandsgebäude abgerissen, die zukünftig nicht mehr benötigt werden. Dann folgend Neu- und Umbauarbeiten mit dem Ziel, dass die ersten städtischen Einheiten 2018 im ETP einziehen.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe erläuterte bei einem Pressegespräch am heutigen Mittwoch, welchen Mehrwert das Projekt aus seiner Sicht bietet. “Erstens vermeiden wir teure Investitionen in die Sanierung der Liegenschaften unserer technischen Einheiten – also Tiefbauamt, Grünflächenamt und Straßenreinigungsamt. Zweitens schaffen wir mit dem zentralen Standort Synergien zwischen den städtischen Einheiten und auch den Betrieben der SWT. Und drittens leistet das Projekt mit der Weiterentwicklung des Bebauungsplans und der Überarbeitung des Verkehrskonzepts einen erheblichen Beitrag zur Stadtentwicklung.”

Für den Vorstand der Stadtwerke Trier, Arndt Müller, ist das innovative Energiekonzept des Standorts ein wichtiger Mehrwert: “Unser Klärwerk liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum ETP wird durch eine gezielte Effizienzoffensive ab 2017 energieautark. Die Überschussenergie des Klärwerks möchten wir zukünftig für den Energie- und Technikpark nutzen. Dieser Ansatz ist einmalig in Rheinland-Pfalz”, erklärt Müller. Darüber hinaus möchten die Stadtwerke im ETP im Projekt “DenkWerk:Energie” die Zusammenarbeit mit der Hochschule intensivieren. “Bereits im Sommersemester 2017 findet das erste Denkwerk-Masterseminar im ETP statt.” Die Räumlichkeiten werden im ersten Quartal 2017 ausgestattet.