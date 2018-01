Energie- und Technikpark nachhaltiges Gewerbegebiet

TRIER. Der Energie- und Technikpark soll gemäß der Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB e. V.) als nachhaltiges Gewerbegebiet zertifiziert werden. Das Umweltministerium Rheinland-Pfalz fördert die Zertifizierung mit 15 000 Euro.

“Der Gebäudesektor ist deutschlandweit für etwa ein Drittel der Kohlendioxid-Emissionen verantwortlich. Zum Schutz des Klimas haben wir uns daher zum Ziel gesetzt, bis 2050 einen klimaneutralen Gebäudebestand in Rheinland-Pfalz zu erreichen“, erklärte Energie- und Umweltministerin Ulrike Höfken am Montag bei der Förderbescheidübergabe in Trier. Die Planung und Zertifizierung des Energie- und Technikparks bilde eine Blaupause für ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept: Von der Verwendung umweltschonender und regionaler Baustoffe über die Energieversorgung durch Sonne und Wärme aus dem benachbarten Klärgas-Blockheizkraftwerk bis hin zu einer guten Erreichbarkeit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch öffentliche Verkehrsmittel, führte Höfken an und bedankte sich bei den Stadtwerken und der Stadt herzlich für diesen innovativen Ansatz.

Zertifizierung als Leitfaden in der Projektentwicklung

“Wir verfolgen bei der Entwicklung des Energie- und Technikparks ein nachhaltiges und ressourceneffizientes Konzept – von der Gebäudegestaltung über die Informationstechnologie bis hin zu den Arbeitsabläufen. Somit schafft die anspruchsvolle Zertifizierung als nachhaltiges Gewerbegebiet einen guten Leitfaden für die weitere Projektentwicklung“, erläuterte SWT-Technikvorstand Arndt Müller. Die Zertifizierung, deren Gesamtkosten bei rund 50 000 Euro liegen, erfolge in einem 3-Phasen-Modell: In der ersten Phase bis Anfang 2018 durchläuft die Projektplanung einen sogenannten Pre-Check mit dem Ziel, ein Vorzertifikat zu erhalten. Für die zweite Zertifizierungsphase ab Mitte 2018 müssen mindestens 25 Prozent des Hochbaus abgeschlossen sein. Dann liegt der Fokus auf der Zertifizierung der Planungs- und Erschließungsaufgaben. In der dritten Zertifizierungsphase ab Mitte 2019 wird dann nach Abschluss aller Hochbaumaßnahmen das Gesamtquartier gemäß der Anforderungskriterien des ausgewählten Zertifizierungskatalogs überprüft.

Gebäudenutzer im Fokus

Die Zertifizierung zeichnet sich unter anderem durch eine ganzheitliche Betrachtung von Ökonomie, Ökologie und dem sogenannten ‘Nutzerkomfort‘ aus. “Ein Schwerpunkt liegt beispielsweise auf dem Wohlbefinden der Gebäudenutzer. Das bedeutet, davon profitierten insbesondere die Mitarbeiter, die in Zukunft ihren Arbeitsplatz an dem gemeinsamen Betriebshof von Stadt und Stadtwerken haben werden“, betonte Oberbürgermeister Wolfram Leibe abschließend. (tr)



