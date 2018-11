TRIER. Wegen Abrissarbeiten auf dem Grundstück eines Autohauses in der Paulinstraße muss der Gehweg im Abschnitt der Hausnummern 102 bis 108 gesperrt werden. Auf der Fahrbahn der Paulinstraße wird eine abgesicherte Umgehung eingerichtet. Trotz der Fahrbahnverengung kann der Vekehr in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeifließen. Die Sperrung des Gehwegs beginnt am morgigen Montag, 19. November, und dauert nach Rathaus-Angaben voraussichtlich bis Ende November 2019.



