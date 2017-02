Entscheidung über erneute Kandidatur noch offen

TRIER. Bürgermeisterin Angelika Birk (Grüne) will derzeit noch keine Aussage darüber treffen, ob sie für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Das erklärte sie am Rande der gestrigen Stadtratssitzung gegenüber dem reporter.

Die online-Ausgabe des Trierischen Volksfreunds hatte am Donnerstag berichtet, Birk strebe eine weitere Amtszeit als Sozialdezernentin an. Das habe sie so nie gesagt, teilte sie auf Nachfrage mit. Gegenüber dem Journalisten habe sie lediglich geäußert, dass ihr die Arbeit Spaß mache und diese gerne weiterführen würde. Das bedeute zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht, dass sie erneut kandidieren werde. Vielmehr wolle sie mit einer Entscheidung bis zum Sommer warten und dann die Situation für sich bewerten. Ihre Amtszeit endet im Februar 2018. (rl)

