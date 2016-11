Entwicklungskonzept für Trier-Nord wird vorgestellt

TRIER. Der Entwurf für das Innenentwicklungskonzept Trier-Nord, in dem die Potenzialflächen für Wohnungsbau in dem Stadtteil analysiert werden, wird am Mittwoch, 30. November, 19 Uhr, im Balkensaal des Bürgerhauses, Franz-Georg-Straße, öffentlich präsentiert. Mitarbeiter des Stadtplanungsamts erläutern Methodik und Ziele des informellen Planwerks. Das Innenentwicklungskonzept steht außerdem ab Freitag, 2. Dezember, auf der Internetseite der Stadt Trier unter trier.de/bauleitplanung zum Download zur Verfügung. Auf der Seite können bis zum 13. Januar 2017 auch schriftliche Anregungen über ein Formular eingereicht werden. (tr)

