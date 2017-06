Erdbeeren leiten Busse um

TRIER. Zewen feiert Erdbeerkirmes. Deshalb ist die Fröbelstraße in Zewen von Donnerstag, 29. Juni , 14 Uhr, bis Dienstag, 4. Juli , 20 Uhr, gesperrt. Die Busse der Linien 3 und 81 fahren aus Igel kommend über die B 49. Die Haltestellen Kanzelstraße, Martinstraße und Fröbelstraße werden für die Dauer der Sperrung aufgehoben und an die Haltestelle Kantstraße an der B 49 verlegt. Entsprechende Hinweise sind an den Haltestellen angebracht. In Richtung Igel fahren die Linien die normale Route.

Für Fragen stehen die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 71 72 73 zur Verfügung. (tr)



Drucken