TRIER. Am Ende des Jubiläumsjahres steht der Anfang. Mit der Ausstellung “Erich Kraemer and Friends” erinnert die Europäische Kunstakademie (EKA) an ihren 1994 verstorbenen Gründer Professor Erich Kraemer.

Vom 03. Dezember 2017 bis zum 14.Januar 2018 werden in der Kunsthalle Werke aus der Sammlung Kraemers ausgestellt. Dabei handelt es sich um Arbeiten des Akademiegründers und der mit ihm befreundeten Künstler Pierre Alechinsky, Martin Assig, Corneille, Otto Eglau, Hajo Hannen, Peter Klasen, Bernard Mandeville, Alfred Manessier, Jean-Paul Riopelle und Antoni Tàpies.

Die Vernissage zur Ausstellung findet statt am 03. Dezember um 11:30 Uhr. (tr)



