Erneuter Rückgang bei Wohnungseinbrüchen

REGION. Der Rückgang der Wohnungseinbrüche von 27 in diesem September zu 34 im September 2016 erfreut die Ermittler – für Entwarnung sehen sie jedoch keinen Grund. Zehn der 27 Taten kamen nach Angaben des Trierer Polizeipräsidiums nicht über das Versuchsstadium hinaus. Auch dieser Trend habe sich in den vergangenen Monaten bestätigt: Täter scheitern immer häufiger an den Sicherungsvorkehrungen der Haus- und Wohnungsbesitzer. Deren Interesse an polizeilicher Sicherheitsberatung sei nach wie vor sehr hoch, denn – Einbrecher haben das ganze Jahr Konjunktur.

Das ist auch der Grund, warum die Polizei keine Entwarnung zu diesem Deliktsfeld gibt. Einbrecher nutzen jede sich bietende Gelegenheit, in fremde Häuser einzusteigen. Egal, ob wegen ferienbedingter Abwesenheit, tagsüber, während die Bewohner zur Arbeit sind, oder abends und nachts, wenn kein Lichtschein auf die Anwesenheit der Eigentümer hindeutet. Daher raten die Einbruchsspezialisten der polizeilichen Beratungsstellen weiterhin zu persönlicher Vorsicht, nachbarschaftlicher Unterstützung und Nutzung technischer Möglichkeiten, den Einbruchschutz an der eigenen Immobilie zu verbessern.

Wie schon in den Vorjahren ist der Tag der Zeitumstellung von Sommer- auf Winterzeit der “Tag des Einbruchschutzes”, der in 2017 auf den 29. Oktober fällt. Anlässlich dieses Datums bieten die Mitarbeiter der polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Trier noch einmal verstärkt ihre Dienste an.



