Erneuter Wasserrohrbruch in der Medardstraße

TRIER. Und wieder gab es einen Wasserrohrbruch in der Medardstraße. In der Nacht zu Freitag trat ein weiterer Rohrbruch in der Wasserleitung auf, der ebenfalls auf das Alter der Leitung zurückzuführen sei, teilten die SWT mit.

Eine Notversorgung mit Wasser für die betroffenen Häuser wurde durch einen Hydranten sichergestellt. Die Arbeiten an der Wasserleitung sind bereits abgeschlossen, alle betroffenen Haushalte sind wieder mit Wasser versorgt. Die Baugrube wurde wieder verschlossen, seit 14 Uhr kann die Medardstraße wieder voll befahren werden.

Der Verkehr wird vor Ort aktuell noch umgeleitet. Die Busse der Linie 3/83 fahren eine Umleitung über das Moselufer. Die Haltestellen Schammat, Konzer Straße und St. Matthias in Richtung Schammat/Medard können während der Umleitung nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle in Richtung Feyen ist an der Pellinger Straße eingerichtet. Fahrgäste können ebenfalls an die Haltestelle St. Matthias in der Saarstraße ausweichen. Entsprechende Hinweise sind bereits an den Haltestellen angebracht.

Die Stadtwerke bitten um Verständnis und stehen bei Rückfragen zur Baumaßnahme unter der Rufnummer 0651 717-1623 gerne zur Verfügung. Fragen zur Busumleitung beantworten die SWT-Mitarbeiter im Stadtbus-Center an der Treviris-Passage oder telefonisch unter 0651 717-273. (tr)



