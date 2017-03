Erstaufführung “Die Brücken am Fluss”

TRIER. Am kommenden Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, feiert das Musical “Die Brücken am Fluss” seine deutsche Erstaufführung im Großen Haus des Trierer Theaters. Geruhsam gehen die Dinge ihren Gang im Leben der Farmersgattin Francesca Johnson. Seit sie ihrem Mann in seine Heimat Amerika gefolgt ist, verläuft ihr Leben ohne bedrohliche Tiefen, aber auch ohne große Höhen. In dieser Situation – Mann und Kinder sind gerade für ein paar Tage verreist – lernt sie den Fotografen und Weltenbummler Robert Kincaid kennen. Seine freie und ungebundene Lebensauffassung provoziert und fasziniert Francesca zugleich. Lange verloren geglaubte Sehnsüchte erwachen plötzlich wieder. Auf dem Spiel steht dabei nicht weniger als ihre Familie.

Mit Meryl Streep und Clint Eastwood in den Hauptrollen begeisterte The Bridges of Madison County Mitte der 1990er Jahre das Kinopublikum. Auch die Musicaladaption für den Broadway wurde von den Kritikern gefeiert und erhielt unter anderem den Tony Award für die beste Musik. Zum ersten Mal in Deutschland ist das Werk nun als “Die Brücken am Fluss” am Theater Trier zu sehen.

Weitere Infos und Tickets unter theater-trier.de und an der Theaterkasse (0651/7181818). (tr)



Drucken