Erste Führung durch die neue Shibori-Ausstellung

TRIER. Das Handwerk des Shibori-Färbens hat in Japan eine lange Geschichte. Bereits im 3. Jahrhundert wurden Kleider aus den aufwendig gemusterten Stoffen gefertigt. Studenten und Studentinnen der Fachrichtung Modedesign der Hochschule Trier haben die traditionelle Textilkunst während eines interkulturellen Projekts im Jahr 1995 aufgegriffen und modern interpretiert. Ihre Kollektionen sind erstmals in einer Ausstellung im Stadtmuseum zu sehen. Am Sonntag, 9. April, lädt die Museumsmitarbeiterin Dorothée Henschel zum ersten Rundgang durch die neue Sonderausstellung. Die Führung beginnt um 11.30 Uhr und dauert ungefähr eine Stunde. Der Eintritt beträgt sechs Euro. (tr)



