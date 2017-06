Erste Orgelmatinee 2017 in St. Paulin

TRIER. Am Sonntag, 18. Juni, eröffnet Dekanatskantor Markus Thome aus Morbach um 10.15 Uhr die erste von vier Orgelmatineen in der barocken Basilika St. Paulin in Trier.

In seinem abwechslungsreichen Programm spielt er Toccata, Adagio und Fuge C-Dur von Johann Sebastian Bach, Melodia B-Dur von Max Reger, sowie die Toccata G-Dur von Theodore Dubois.

Die Matinee beginnt um 10.15 Uhr und dauert eine halbe Stunde. Um 11 Uhr schließt sich das Hochamt an, das besonders musikalisch vom Konzertorganisten gestaltet wird.

Der Eintritt ist frei. Die zweite Orgelmatinee – Sonntag, 25. Juni – spielt Thomas Sorger aus Neuwied am Rhein. (tr)



