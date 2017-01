Erste Wettbewerbsrunde bei “Jugend musiziert”

TRIER. Der Regionalausscheid 2017 im Nachwuchswettbewerb “Jugend musiziert” findet am Wochenende 28./29. Januar in der städtischen Karl-Berg-Musikschule, Paulinstraße 42b/c, statt. Die öffentlichen Teilnehmerkonzerte beginnen am Samstag um neun und am Sonntag um zehn Uhr in zwei Räumen im Erdgeschoss und der ersten Etage. Nach Angaben von Wettbewerbsleiterin Pia Langer gibt es diesmal rund 100 Teilnehmer, darunter außergewöhnlich viele Nachwuchspianisten. Das Preisträgerkonzert findet dann am Sonntag, 19. März, 17 Uhr, im Rokokosaal des Kurfürstlichen Palais statt. (tr)

