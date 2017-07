Erweitertes VHS-Angebote im neuen Semester

TRIER. In dem am 4. September beginnenden zweiten Semester 2017 erweitert die Trierer VHS im Fachbereich Gesundheit unter anderem ihr Angebot an Yoga-Rückenkursen, die auch stressabbauend wirken. Weiterer Schwerpunkt ist Tanzen als ganzheitliches Training für Körper, Geist und Seele. Für die Generation 50 plus bietet die VHS in der Tanzschule “Dance in Trier” Workshops mit lateinamerikanischen und Standardtänzen an sowie “Easydance” zu verschiedenen Musikstilen an. Entspannungsfördernd und gleichzeitig vitalisierend sind die neu aufgenommenen Qi-Gong-Angebote.

Großer Beliebtheit erfreuen sich bei den VHS-Kunden die Kochkurse mit Ernährungstipps. Neu im bevorstehenden Semester sind beispielsweise der “Gruß aus der Küche”, herzhafte Alpengerichte oder die internationale Gewürzküche. Ein Kochabend mit Pilzgerichten kann mit einer Wanderung unter der Leitung eines Experten kombiniert werden.

Für Kinder in Begleitung von (Groß-)Eltern gibt es im neuen Semester einen Anfängerkurs im Kochen. Außerdem kann die Entwicklung der Essgewohnheiten von den Römern über das Mittelalter bis zur modernen Ernährung „nachgekocht“ werden. Bei der Trendsportart Wandern bietet die Trierer VHS unter anderem Anfang Juni 2018 eine Reise in die Auvergne mit sechs geführten Touren an. Ein Prospekt mit den Details zu den Frühbucherkonditionen kann bis Ende August in der Geschäftsstelle im Palais Walderdorff angefordert werden.



