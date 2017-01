Es geht voran auf dem Berg

TRIER. Die wichtigste Nachricht zuerst: Der Zeitplan wird eingehalten. Im März können die ersten 150 Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) auf dem Wolfsberg in die neuen Mobile Schule (MobiSchu) einziehen. Die Oberstufe der IGS wird dann dort Deutsch, Englisch und Mathe büffeln. Ist die MobiSchu komplett bezugsfertig, bietet sie auf 2.500 Quadratmetern Nutzfläche Platz für 540 Schüler und 40 Lehrer. Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) informierte sich am Donnerstagvormittag auf dem Wolfsberg selbst über die Fortschritte der Arbeiten. An seiner Seite: Projektleiterin Beatrix Maier und Bauleiterin Sandra Stassen. Der Stadtchef ist überzeugt: “Diese Bauform hat Vorbildcharakter nicht nur für Trier.” Am liebsten würde Leibe die Holzmodulbauweise auch bei den Turnhallen der Stadt anwenden. “Aber da ist derzeit leider noch nichts auf dem Markt, was wir verwenden können.”

Kalt ist’s auf dem Wolfsberg an diesem frostigen Donnerstagmorgen. Noch ein paar Grad kälter als unten in der Innenstadt. Die Arbeiten laufen dennoch auf Hochtouren, auch wenn die Handwerker dick in Pullover und Jacken eingepackt zwischen den Wänden und auf den Treppen unterwegs sind. Die Heizung für die MobiSchu geht erst in der kommenden Woche in Betrieb. “Dann”, sagt Projektleiterin Beatrix Maier, “wird’s etwas einfacher, weil wärmer.” Maier koordiniert die Planungen und die Bauleitung. Die hat Sandra Stassen inne. Frauenpower unter lauter Männern. “Kein Problem”, sagt Maier, “wir haben ein gutes Team hier.”

Seit Oktober wird auf dem Wolfsberg gehämmert, geschraubt und gebohrt, werden die einzelnen Holzmodule passgenau zusammengesetzt. Der Vorteil: Die MobiSchu kann auch wieder auseinander gebaut werden. Das wird in etwa fünf Jahren passieren, wenn die IGS mit einem Kostenvolumen von aktuell veranschlagten 18 Millionen komplett saniert ist und die MobiSchu dann nach Trier-West umzieht und zur Grundschule “West” wird, in der die Schulen Pallien und Reichertsberg zusammenwachsen. “Natürlich wird die MobiSchu nicht wieder komplett zerlegt, sondern nur in größere Einzelteile demontiert”, sagt Maier. Die werden dann im Stadtteil links der Mosel aufgebaut. Probleme erwartet Maier dabei nicht. “Die verantwortliche Firma ist verpflichtet worden, den Aufbau komplett zu dokumentieren, so dass auch Demontage und Wiederaufbau reibungslos ablaufen sollten.”

Fünf Millionen Euro lässt die Stadt sich die MobiSchu kosten. Gut angelegtes Geld. Davon ist Leibe überzeugt. Für den Stadtchef sind drei Kriterien maßgebend: Ästhetik, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. “Und die werden hier erfüllt”, sagt er. Elementar ist für Leibe “die Qualitätskontrolle in der Baubegleitung”. Da ist die Stadt gebranntes Kind, weil vor allem die in den 1960er und 1970er Jahren gebauten Turnhallen, die zuletzt reihenweise geschlossen oder gesperrt werden mussten, keiner begleitenden Qualitätssicherung unterlagen. Nun muss die Stadt viel Geld für Sanierungen in die Hand nehmen, weil Mängel erst Jahrzehnte später sichtbar wurden.

So ist es auch für den Oberbürgermeister als Finanzdezernent stets ein Balanceakt zwischen Sparen und Wirtschaftlichkeit. “Mir ist es wichtig”, betont er, “dass wir bei allen Sparbemühungen auch die Fachleute vor Ort haben, die für Qualität in der Baubegleitung und der Pflege der Objekte sorgen.” Geschieht das nicht, fällt der Stadt die ausschließliche Fixierung auf den finanziellen Aspekt irgendwann auf die Füße – wie bei den Sporthallen passiert. “Deswegen müssen wir immer entscheiden”, so Leibe, “was wir abgeben können, und was wir selbst leisten müssen”.

Großes Lob hat der Stadtchef für seinen Baudezernenten Andreas Ludwig (CDU) und den Chef der Gebäudewirtschaft Frank Simons parat. Deren Arbeitsauffassung entspreche seinem eigenen Motto: “Auf geht’s!” Auch Ludwig favorisiert die Modulweise der MobiSchu als Bauweise für die Zukunft. “Wir haben so viele Projekte etwa bei den Kitas vor uns”, sagt Leibe, “da kommt uns diese Art des Bauens genau zupass.” Und auch vom Vorbildcharakter ist der Stadtchef überzeugt. “Wir fahren demnächst nach Mainz und schauen uns dort die Feuerwache an, dafür kommen andere zu uns, um sich die MobiSchu anzusehen.”

Die Einschreibung an der IGS auf dem Wolfsberg ist übrigens vom 1. bis zum 21. Februar möglich. (et)

Die MobiSchu wird 20 Klassenräume (Durchschnittsgröße 60 Quadratmeter) und weitere Unterrichts-, Aufenthalts-, Verwaltungs-, Sanitär-, Technik- und Nebenräumen enthalten. Zusätzlich gibt es zwei unabhängige bauliche Rettungswege über den notwendigen Flure im jeweiligen Geschoss und zwei in die Gebäudehülle integrierte Treppenräume.

Erdgeschoss: 6 Klassenräumen, 1 Differenzierungsraum, 1 Lehrerstützpunkt, 1 Aufenthaltsraum, Schüler-WCs inklusive barrierefreiem WC und ein Hausanschlussraum

1. Obergeschoss: 6 Klassenräume, 2 Differenzierungsräume, 2 Lehrerstützpunkträume, 1 Stufenleiterbüro, Schüler- und Lehrer-WCs

2. Obergeschoss: 8 Klassenräume (einer wird anfangs als naturwissenschaftlicher Fachraum genutzt), 2 Differenzierungsräume, 1 Lehrerstützpunktraum, 1 Stufenleiterbüro

Die Grundfläche des Gebäudes beträgt rund 18 auf 53 Meter mit einer Höhe von etwa elf Metern. Der umbaute Raum schließt 10.600 Kubikmeter ein, die Nutzfläche rund 2.500 Quadratmeter.

Der gesamte Bau wird in Holz-Systembauweise ausgeführt und entspricht den derzeitigen Anforderungen an Statik, Brandschutz, Schallschutz, Wärmeschutz und Barrierefreiheit. Die Fassade ist mit einer vorgehängten, belüfteten und vertikalen Holzverschalung verkleidet und mit Mineralwolle gedämmt.

Das gesamte Gebäude wird barrierefrei sein. Die äußere Erschließung wird durch Rampen, die innere vertikale Erschließung durch einen Aufzug sichergestellt sein.

Nach dem Umzug der Oberstufe und zehnten Klassen in die MobiSchu wird die Sanierung des C-Gebäudes (ehemals Cusanus-Hauptschule) und des L-Gebäudes (ehemals Ludwig-Simon-Realschule) fortgesetzt. (et/tr)

